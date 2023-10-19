BIST 7.843
DOLAR 28,02
EURO 29,62
ALTIN 1.753,34
HABER /  EKONOMİ

Mehmet Şimşek yatırım turuna Fransa ile devam ediyor

Mehmet Şimşek yatırım turuna Fransa ile devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi politikalarını anlattığı yatırım turları kapsamında bugün Fransa'nın başkenti Paris'te günübirlik temaslarda bulunacak.

Abone ol

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Şimşek, Körfez ülkeleri, ABD ve İngiltere'deki temaslarının ardından, bugün de Fransa'da yatırımcılarla buluşacak.

Bakan Şimşek, günübirlik temasları kapsamında Paris'te yatırımcılarla yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirecek.

Temasları kapsamında OECD Finansal ve Kurumsal İşler Bölümü Direktörü Carmine Di Noia ile görüşecek Şimşek, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie ile de bir araya gelecek.

Franco-German Forum'un akşam yemeğinde Fransız ve Alman yatırımcılarla buluşacak Şimşek, görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatacak, katılımcıları fırsatları değerlendirmeye davet edecek.

Bakan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında yurt dışı temaslarına ilişkin bilgi verirken gelecek 1-2 hafta içinde Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gitmeyi planladığını belirterek, "Gitmedik yer bırakmayacağız. Çünkü bizim derdimiz Türkiye'ye doğrudan yatırımları artırmak. Yakında Uzak Doğu'ya da gitmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Somalili itfaiyeciler, Konya'da eğitim aldı
Somalili itfaiyeciler, Konya'da eğitim aldı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda seferler normale döndü
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda seferler normale döndü
Cumhur ittifakında yerel seçim kulisi MHP 3 büyükşehiri istedi
Cumhur ittifakında yerel seçim kulisi MHP 3 büyükşehiri istedi
Karısını 'gaipten sesler duydum’ diyerek öldüren kocanın akıl sağlığı raporu açıklandı
Karısını 'gaipten sesler duydum’ diyerek öldüren kocanın akıl sağlığı raporu açıklandı
CHP'deki kavga Whatsapp yazışmalarına yansıdı! İşte kavganın mesajları...
CHP'deki kavga Whatsapp yazışmalarına yansıdı! İşte kavganın mesajları...
Babasının kavga ettiği şahıslara av bıçağıyla saldırdı! 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri
Babasının kavga ettiği şahıslara av bıçağıyla saldırdı! 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri
Cansız manken taklidiyle AVM'de çok büyük soygun
Cansız manken taklidiyle AVM'de çok büyük soygun
İsrail içinde 8 bin kişi olan hastanenin yakınını vurdu! Gazze katliamında 13. gün canlı yayın
İsrail içinde 8 bin kişi olan hastanenin yakınını vurdu! Gazze katliamında 13. gün canlı yayın
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Caminin kapısına gamalı haç çizdiler
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Caminin kapısına gamalı haç çizdiler
TFF'nin Gazze kararı: Maçlardan önce saygı duruşu yapılacak
TFF'nin Gazze kararı: Maçlardan önce saygı duruşu yapılacak
Hizbullah'tan Aksa Tufanı ve savaş açıklaması!
Hizbullah'tan Aksa Tufanı ve savaş açıklaması!
Emin Çölaşan: Bu Arapları sevemedim
Emin Çölaşan: Bu Arapları sevemedim