BIST 7.843
DOLAR 28,02
EURO 29,61
ALTIN 1.753,88
HABER /  SPOR

Cedi Osman'dan milli takımı reddettiği iddialarıyla ilgili açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cedi Osman'dan milli takımı reddettiği iddialarıyla ilgili açıklama

Milli basketbolcu Cedi Osman, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun "Bizim yanımıza gelip, milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Biz de o süreçten sonra kimseyi buraya zorla getirmeyiz" açıklamalarına cevap vererek, "Ben milli formayı reddetmedim" dedi.

Abone ol

NBA ekiplerinden San Antonio Spurs'te forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun açıklamalarına cevap verdi.

 Cedi Osman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Dünyanın çok daha önemli konularla, acılarla imtihan edildiği günlerde, kişisel bir konuyla ilgili sizleri meşgul etmek istemezdim. Formasını hatayım boyunca gururla taşıdığım Milli Takım’ın bir tartışma konusu olmasından derin bir üzüntü duyuyorum. Tam da bu yüzden gerçeklerin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar tüm kategorilerde 178 kez milli formayı giydim. Yaşananlar ne olursa olsun, görev verildiğinde elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim. Son 6 sezonu NBA’de olmak üzere 10 senedir en üst seviyede basketbol oynuyorum. Bu sene yılların verdiği mental ve fiziksel yorgunluğun artık sağlığımı da etkilediğini fark etmeye başladım. 2 Haziran 2023 tarihinde, kimseyi mağdur etmemek adına, milli takım kadrosu açıklanmadan önce federasyon yetkilileriyle bir araya gelip bu seneki FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’ndan izin istedim. Bu dönemi dinlenerek ve rehabilite olarak geçirmek istediğimi söyledim. Toplantıda Federasyon Başkanımız Hidayet Türkoğlu ve milli takım yetkililerimiz de vardı. Kendileri de konuya olumlu şekilde yaklaştı, onay verdi, hatta oluşabilecek olumsuz bir algıya karşı beni korumak istediklerini de belirttiler. Ben milli formayı reddetmedim. Benim için ay-yıldızlı formadan daha değerli bir forma yoktur. Ama Kimsenin de beni kamuoyunun önüne atmasına izin vermem. Hakkımda yapılan suçlamaları asla kabul etmediğimi ve gerçekleri söylemeye devam edeceğimi bilmenizi isterim” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener'i çileden çıkaran gizli görüşme sorusu! Büyük saygısızlık...
Meral Akşener'i çileden çıkaran gizli görüşme sorusu! Büyük saygısızlık...
Mehmet Şimşek yatırım turuna Fransa ile devam ediyor
Mehmet Şimşek yatırım turuna Fransa ile devam ediyor
Somalili itfaiyeciler, Konya'da eğitim aldı
Somalili itfaiyeciler, Konya'da eğitim aldı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda seferler normale döndü
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda seferler normale döndü
Cumhur ittifakında yerel seçim kulisi MHP 3 büyükşehiri istedi
Cumhur ittifakında yerel seçim kulisi MHP 3 büyükşehiri istedi
Karısını 'gaipten sesler duydum’ diyerek öldüren kocanın akıl sağlığı raporu açıklandı
Karısını 'gaipten sesler duydum’ diyerek öldüren kocanın akıl sağlığı raporu açıklandı
CHP'deki kavga Whatsapp yazışmalarına yansıdı! İşte kavganın mesajları...
CHP'deki kavga Whatsapp yazışmalarına yansıdı! İşte kavganın mesajları...
Babasının kavga ettiği şahıslara av bıçağıyla saldırdı! 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri
Babasının kavga ettiği şahıslara av bıçağıyla saldırdı! 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri
Cansız manken taklidiyle AVM'de çok büyük soygun
Cansız manken taklidiyle AVM'de çok büyük soygun
İsrail içinde 8 bin kişi olan hastanenin yakınını vurdu! Gazze katliamında 13. gün canlı yayın
İsrail içinde 8 bin kişi olan hastanenin yakınını vurdu! Gazze katliamında 13. gün canlı yayın
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Caminin kapısına gamalı haç çizdiler
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Caminin kapısına gamalı haç çizdiler
TFF'nin Gazze kararı: Maçlardan önce saygı duruşu yapılacak
TFF'nin Gazze kararı: Maçlardan önce saygı duruşu yapılacak