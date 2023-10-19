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İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu uyardı! İsrail vatandaşları Türkiye'den ayrıldı

İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu uyardı! İsrail vatandaşları Türkiye'den ayrıldı

İsrail’in Gazze saldırılarından sonra Türkiye’de protestolar başladı. Protestoların başlaması ile İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu Türkiye’de bulunan vatandaşlarına en kısa sürede Türkiye’yi terk etme çağrısında bulundu. İsrail vatandaşlarını Tel Aviv'e taşıyan uçaklar peş peşe İstanbul Havalimanı’ndan havalandı.

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İsrail’in hastane saldırısından sonra yurt genelinde protestolar başladı. İsrail Güvenlik Bürosu Türkiye’deki vatandaşlarına dün bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Türkiye’yi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağırısında bulunuldu.

Arkia Havayolları'na ait Embraer E195 tipi bir uçak, Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'ndan hareket ederek İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'den ayrılmak isteyen İsrail vatandaşları, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaporttan geçerek uçağın kapısına gitti. Burada yapılan güvenlik kontrolünün ardından uçağa alınan yolcular, IZ1036 sefer sayılı uçuşla 19.55'de İstanbul'dan ayrıldı.

İstanbul'dan Tel Aviv'e ikinci sefer ise El Al Havayolları'na ait Boeing 737-9 tipi uçakla gerçekleştirildi. Aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu yolcular, LY5156 sefer sayılı uçuşla, İstanbul Havalimanı'ndan 01.38 sıralarında hareket etti.

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