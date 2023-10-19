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Aydın’da 34 düzensiz göçmen yakalandı, 31’i kurtarıldı

Aydın’da 34 düzensiz göçmen yakalandı, 31’i kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde 34 düzensiz göçmen yakalanırken, Kuşadası’nda ise 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca, Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 31 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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