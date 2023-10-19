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Yatırım turları sürüyor! Bakan Mehmet Şimşek'ten kritik görüşmeler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yatırım turları sürüyor! Bakan Mehmet Şimşek'ten kritik görüşmeler

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi politikalarını anlattığı yatırım turları kapsamında bugün Fransa'nın başkenti Paris'te günübirlik temaslarda bulunacak.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Şimşek, Körfez ülkeleri, ABD ve İngiltere'deki temaslarının ardından, bugün de Fransa'da yatırımcılarla buluşacak.

Bakan Şimşek, günübirlik temasları kapsamında Paris'te yatırımcılarla yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirecek.Temasları kapsamında OECD Finansal ve Kurumsal İşler Bölümü Direktörü Carmine Di Noia ile görüşecek Şimşek, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie ile de bir araya gelecek.

Franco-German Forum'un akşam yemeğinde Fransız ve Alman yatırımcılarla buluşacak Şimşek, görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatacak, katılımcıları fırsatları değerlendirmeye davet edecek.

"Gitmedik yer bırakmayacağız"

Bakan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında yurt dışı temaslarına ilişkin bilgi verirken gelecek 1-2 hafta içinde Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gitmeyi planladığını belirterek, "Gitmedik yer bırakmayacağız. Çünkü bizim derdimiz Türkiye'ye doğrudan yatırımları artırmak. Yakında Uzak Doğu'ya da gitmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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