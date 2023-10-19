Pastırma yazı geliyor! Uzmanlar tarihi açıkladı 4 gün sürecek sonrası fena...
Hafta sonu planı yapacaklar önce hava durumuna göz atın! Etkili olan yağış yerini güneşli ve sıcak bir havaya bırakıyor. Uzmanlar açıkladı. Yazdan kalma bir hava etkili olacak. Sonrası ise soğuk ve kar... İşte yurtta hava durumu...
Sağanak yağış yer yer etkisini gösteriyor. Cuma gününe kadar etkili olacak soğuk ve yağışlı havanın ardından sıcaklık yükselecek. Meteoroloji'nin günlük hava durumu raporunda "Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor." denildi.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Yağışın ardından sıcaklıklar yükselecek. yarından itibaren lodosla birlikte megakentte 4 gün "pastırma yazı" yaşanacak." bilgisini verdi.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3-5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış bekleniyor
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışın yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.