Tepki çeken İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet sessizliğini bozdu, kendini savundu
İlk albümünü doğduğu İsrail'de yapan, Türkiye'deki ilk albümünü ise 1995 yılında müzikseverlerle buluşturan Linet, İsrail-Hamas çatışmaları başladıktan sonra 'Hamas katildir' dedi. Gazze'deki hastane katliamına sessiz kaldığı için tepki çeken Linet, yeni bir açıklama yaptı.
İsrail asıllı Türk vatandaşı olan şarkıcı Linet, sosyal medya hesabından "Hamas katildir" paylaşımını yaptı. Ünlü şarkıcının İsrail'in kanlı hastane saldırısından bahsetmemesi tepki çekince kendisini savundu.
Yıllardır Türkiye'de olduğunu ve şu an akrabalarının savaşın ortasında kaldığını söyleyen şarkıcı, "Savaşın kazananı olmaz" ifadelerini kullandı.
Gelen tepkilerin ardından Instagram hesabından yazılı bir paylaşım yapan Linet, şu ifadeleri kullandı: "Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli diye düşünüyorum. Ama bunu yapmak zorundayım.
"Atalarımdan beri bu topraklarda yaşayan Yahudi bir ailenin ferdiyim"
Ben 500 sene önce daha Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkiye'ye gelmiş olan atalarımdan beri bu topraklarda yaşayan Yahudi bir ailenin ferdiyim."