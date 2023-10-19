BIST 7.898
DOLAR 28,02
EURO 29,63
ALTIN 1.756,12
HABER /  GÜNCEL

İsrail ordusunda ölen asker sayısı 306 oldu

İsrail ordusunda ölen asker sayısı 306 oldu

İsrail ordusu, Filistinli gruplar ile çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 306'ya ulaştığını bildirdi.

Abone ol

İsrail ile Hamas çatışması on üçüncü gününe girerken İsrail ordusu, İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin güncel sayısını açıkladı.

Açıklamada, ölen askerlerin sayısının 306'ya yükseldiği belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Mauro Icardi derbileri boş geçmedi
Mauro Icardi derbileri boş geçmedi
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ryan Kent'ten hamle
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ryan Kent'ten hamle
Carlo Ancelotti'den şaşırtan Arda Güler kararı
Carlo Ancelotti'den şaşırtan Arda Güler kararı
İsrail askerleri kana doymuyor! Batı Şeria'da 4'ü çocuk, 7 Filistinliyi öldürdüler
İsrail askerleri kana doymuyor! Batı Şeria'da 4'ü çocuk, 7 Filistinliyi öldürdüler
CHP kulisi! Genel başkan seçimi 3. tura kalabilir! Kılıçdaroğlu 'bu son, Mayıs'ta bırakıyorum' diyecek
CHP kulisi! Genel başkan seçimi 3. tura kalabilir! Kılıçdaroğlu 'bu son, Mayıs'ta bırakıyorum' diyecek
Aydın’da 34 düzensiz göçmen yakalandı, 31’i kurtarıldı
Aydın’da 34 düzensiz göçmen yakalandı, 31’i kurtarıldı
Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'da
Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'da
Bodrum'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Bodrum'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Kurbağa avlayan ve salep soğanı toplayanlara rekor ceza!
Kurbağa avlayan ve salep soğanı toplayanlara rekor ceza!
Yatırım turları sürüyor! Bakan Mehmet Şimşek'ten kritik görüşmeler
Yatırım turları sürüyor! Bakan Mehmet Şimşek'ten kritik görüşmeler
Uzmanı lazer epilasyon için uyardı!
Uzmanı lazer epilasyon için uyardı!
İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu uyardı! İsrail vatandaşları Türkiye'den ayrıldı
İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu uyardı! İsrail vatandaşları Türkiye'den ayrıldı