İsrail ordusunda ölen asker sayısı 306 oldu

İsrail ordusu, Filistinli gruplar ile çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 306'ya ulaştığını bildirdi.

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İsrail ile Hamas çatışması on üçüncü gününe girerken İsrail ordusu, İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin güncel sayısını açıkladı.

Açıklamada, ölen askerlerin sayısının 306'ya yükseldiği belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.