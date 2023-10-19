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Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ryan Kent'ten hamle

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ryan Kent'ten hamle

Fenerbahçe'de yeterince forma şansı bulamayan Ryan Kent, sarı-Lacivertli forma ile olan tüm paylaşımlarını sildi.

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Fenerbahçe'ye geçtiğimiz yaz transfer döneminde gelen Ryan Kent, yeni sezonda yeterince forma şansı bulamadı.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, 9 resmi maçta sadece 387 dakika süre aldı ve 1 gol atıp, 2 asist yaptı.

Sarı-Lacivertliler, İngiliz yıldızı Rangers'tan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.

Kent'in, istediği kadar forma giyemediği için mutsuz olduğu iddia ediliyordu.

İngiliz futbolcu, Instagram'da Fenerbahçe ile ilgili tüm paylaşımlarını silerek adeta gemileri yaktı.

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