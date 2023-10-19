Kazakistan Cumhurbaşkanı, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde temaslarda bulundu.

Abone ol

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Pekin'deki temaslarının ardından Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni de ziyaret etti.

Tokayev, Urumçi'de Çin Komünist Partisi Sincan Uygur Özerk Bölgesi Sekreteri Ma Şingrui ile bir araya geldi.

Görüşmede, Tokayev, Kazakistan'ın Sincan ile ticaret, sanayi, ulaştırma, lojistik, tarım ve turizm dahil olmak üzere birçok alanda gerçekleştirdiği etkileşimin sonuçlarından memnun olduğunu belirtti.

Kazakistan'ın Sincan bölgesine çeşitli ürünlerin ihracatını artırmaya hazır olduğunu aktaran Tokayev, özellikle Çin pazarında doğal tarım ürünlerinin istikrarlı tedarikçisi olabileceklerini söyledi.

Tokayev, bu yılın ilk 6 ayında Kazakistan’ın Sincan bölgesiyle karşılıklı ticaret hacminin yüzde 87 artarak 8,5 milyar dolara ulaştığını ve bu bağlamda Kazakistan ile Çin arasında üçüncü demir yolu geçişinin inşasının bir an önce başlatılması gerektiğine dikkati çekti.

Görüşmede sınır aşan nehirlerin kullanılmasında işbirliğinin önemine işaret eden Tokayev, Çin'den ülkesine turist akışında artış beklediklerini de kaydetti.

Tokayev, bunun yanı sıra Kazakistan ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi arasındaki tarihi, kültürel ve insani bağlara da değinerek, "İyi komşuluk ve dostluk bağlarının güçlendirilmesine yardımcı olacak kültür alışverişinin ve bu amaçla karşılıklı ziyaretlerin tam olarak geliştirilmesini destekliyoruz." dedi.

Ma da Tokayev'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne ziyaretini tarihi olarak nitelendirerek, Kazakistan ile işbirliğini geliştireceklerini bildirdi.

İki ülke liderleri arasında varılan anlaşmaların uygulanmasının önemini vurgulayan Ma, "Tarım, ticaret ve enerji gibi alanlara odaklanarak ticari ve ekonomik işbirliğimizi daha da derinleştireceğiz. Bilimsel kuruluşlarımız, üniversitelerimiz ve iş dünyası arasında etkileşim kuracağız, ortak girişimlerimizi hem Kazakistan'da hem Sincan'da yatırım yapmaya ve iş yeri kurmaya teşvik edeceğiz." ifadelerini kullandı.