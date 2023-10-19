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Formula 1'de sezonun 19. yarışı ABD'de yapılacak

Formula 1'de sezonun 19. yarışı ABD'de yapılacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'de sezonun 19. yarışıyla sürecek.

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Katar'da düzenlenen önceki yarışla Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen'in üst üste üçüncü kez dünya şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda ABD Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, 21 Ekim Cumartesi günü TSİ 24.00'te başlayacak.

Sprint turlarının 22 Ekim Pazar günü TSİ 01.00'de atılacağı ABD Grand Prix'sinde yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de koşulacak.

Bu sezon Verstappen'in 14, Sergio Perez'in (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz'ın (Ferrari) bir yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 433 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 224

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 194

4. Fernando Alonso (İspanya): 183

5. Carlos Sainz (İspanya): 153

Takımlar

1. Red Bull: 657

2. Mercedes: 326

3. Ferrari: 298

4. Aston Martin: 230

5. McLaren: 219

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