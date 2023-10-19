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TFF'den Filistin için saygı duruşu kararı!

TFF'den Filistin için saygı duruşu kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İsrail tarafından yapılan saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli vatandaşları anmak için bu hafta oynanacak tüm mücadelelerden önce saygı duruşunda bulunulacağını ve takımların siyah bant takacağını açıkladı.

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TFF, hayatını kaybeden Filistinli vatandaşlar için saygı duruşu kararı aldı. TFF'den yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sebebiyle hayatını kaybeden Filistinli vatandaşları anmak için bu hafta karşılaşmalarda saygı duruşunda bulunulacağı bildirildi.

Ayrıca bunun yanında futbolcular da kollarında siyah bantla sahaya çıkacak.

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