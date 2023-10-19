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UEFA, Yunus Akgün'ün golünü haftanın en iyi golüne aday gösterdi

UEFA, Yunus Akgün'ün golünü haftanın en iyi golüne aday gösterdi

Milli futbolcu Yunus Akgün'ün, A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ile oynanan maçta attığı gol, UEFA tarafından haftanın en iyi golüne aday gösterildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yunus Akgün’ün muhteşem bir vuruşla Letonya’ya attığı gol, UEFA tarafından haftanın en iyileri arasında gösterildi. Sen de Yunus’a destek olmak için tıkla! Oylama yarın saat 16.00’da son eriyor. Elini çabuk tut" denildi.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan oylamada Yunus'un dışında İsviçre'den Shaqiri, Ukrayna'dan Mudryk ve Sırbistan'dan Mitrovic de yer aldı.

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