BIST 7.911
DOLAR 28,00
EURO 29,62
ALTIN 1.756,36
HABER /  GÜNCEL

Evde eşiyle birlikte yakaladı sopayla döverek öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evde eşiyle birlikte yakaladı sopayla döverek öldürdü

Afyonkarahisar’da yapılan kazı sonrası bulunan ceset ile ilgili jandarma ekipleri olayı kısa sürede çözerek katil zanlısını yakaladı. Yapılan incelemede cesedi bulunan şahsın gönül ilişkisi olduğu iddia edilen kadının kocası tarafından sopayla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Abone ol

Olay, kent merkezine bağlı Anıtkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün gece geç saatlerde şarampole yuvarlanmış ve yanmış halde bir otomobil olduğunu fark eden jandarma ekipleri harekete geçti.

Detaylı bir inceleme başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yanan aracın plaka ve ruhsat bilgisinden sahibine ulaştı.

Ekipler ardından A.A. (30) isimli şahsın en son Anıtkaya köyünde yaşayan M.D. (40) isimli kadının evinde görüldüğünü tespit etti. Kayıp olan A.A., isimli şahsa ulaşamayan JASAT ekipleri M.D. ve kocası R.D.’yi (40) gözaltına aldı.

Katil zanlısının cinayeti sopayla işlediği ortaya çıktı

JASAT dedektifleri yapıtlıkları sorgulamada ölen A.A., ile M.D., isimli kadın arasında gönül ilişkisi olduğu ve A.A.’nın evindeyken M.D.’nin kocası R.D.’nin eve geldiği ve taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi. R.D.’nin olayda A.A.’nın kafasına sopayla vurup öldürdüğü ardından aracı ise bulunduğu yere götürerek yaktığı öne sürüldü. Ekipler sonrasında A.A.’nın cesedinin şüphelinin yer göstermesi ile gömüldüğü yerden yaptığı kazı ile çıkararak otopsiye gönderdi.

Olayın ardından öldürülen A.A., memleketi olan Fethibey beldesinde toprağa verilerken, katil zanlısı R.D., ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 24 saatlik süre içerisinde çözüme kavuşturuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
YÖK ve üniversitelerden ortak bildiri: Gazze’de bir insanlık dramı yaşanmaktadır
YÖK ve üniversitelerden ortak bildiri: Gazze’de bir insanlık dramı yaşanmaktadır
Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Ödemeler yarın yapılacak, kim ne kadar alacak?
Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Ödemeler yarın yapılacak, kim ne kadar alacak?
38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı başına gelmeyen kalmadı! Hayat karartan kimlik hatası
38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı başına gelmeyen kalmadı! Hayat karartan kimlik hatası
TFF'den Filistin için saygı duruşu kararı!
TFF'den Filistin için saygı duruşu kararı!
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nin yeni tesisleri açıldı
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nin yeni tesisleri açıldı
Antalya'da 14 yaşındaki Dila'dan acı haber! 2 gündür kayıp olarak aranıyordu
Antalya'da 14 yaşındaki Dila'dan acı haber! 2 gündür kayıp olarak aranıyordu
Formula 1'de sezonun 19. yarışı ABD'de yapılacak
Formula 1'de sezonun 19. yarışı ABD'de yapılacak
Anayasa Mahkemesi 3 siyasi partinin kapanmasına karar verdi
Anayasa Mahkemesi 3 siyasi partinin kapanmasına karar verdi
Kazakistan Cumhurbaşkanı, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti
Kazakistan Cumhurbaşkanı, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti
Melisa Sözen'den anlamlı sözler: Şeytanı başka yerde aramaya gerek yok
Melisa Sözen'den anlamlı sözler: Şeytanı başka yerde aramaya gerek yok
İsrail ordusunda ölen asker sayısı 306 oldu
İsrail ordusunda ölen asker sayısı 306 oldu
Mauro Icardi derbileri boş geçmedi
Mauro Icardi derbileri boş geçmedi