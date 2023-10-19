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Van'da 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor

Van'da 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'de kar mücadelesi yaparken, sürücüler güçlükle ilerliyor.

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Van’da etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin 3 bin rakımlı en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde kar ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Karın yağmasıyla birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin yolda kalmaması için bölgede kar temizleme çalışması yaparak kış mesaisine başladı.

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