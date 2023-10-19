İsrail ordusu hastane iddiasına kanıt olarak sundu deliller birbirini tutmadı aradaki fark 7 km çıktı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesinin Filistinli İslami Cihad grubunun fırlattığı roketle vurulduğu yönündeki iddiası için öne sürdüğü "kanıtlar" çelişti. İsrail ordusunun hastane saldırısını Filistinli İslami Cihad grubunun yaptığı iddiasına delil olarak öne sürdüğü “tapelerdeki roket ateşleme noktası” ile yine ordunun paylaştığı harita birbirini tutmadı.

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İsrail ordusu, iki Hamas üyesi arasında geçtiğini iddia ettiği görüşmelerin "telefon tapelerini" sosyal medyadaki X hesabından yayımladı.

Paylaşımda, İsrail ordusunun saldırıyı düzenlemekle suçladığı İslami Cihad mensuplarının konuşmaları değil Hamas mensupları olduğu iddia edilen iki kişinin diyaloğu yer alıyor.

Konuşmalarda bir “Hamaslı” diğer “Hamaslı”ya, “…Bu roketlerin İslami Cihad grubuna ait olduğu söyleniyor” diyor. Devamındaki diyalogda aynı kişi sürekli “söyleniyor” şeklinde konuşmayı sürdürüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari’nin sabah Batılı medya mensuplarıyla yaptığı basın toplantısında da yazılı tercümesini dağıttığı telefon tapelerinde, “Hastanenin arkasındaki mezarlığın oradan atılmış” ifadesi duyuluyor.

Sözcü Hagari, bundan hareketle yüzlerce Filistinlinin can verdiği saldırının İslami Cihad tarafından hastanenin hemen bitişiğindeki mezarlıktan düzenlendiğini iddia etti.

İsrail ordusunun roket haritası ile mezarlık iddiası birbirini tutmadı

İsrail ordusu, X sosyal medya platformundan yerel saatle 01.40'ta yaptığı paylaşımda, Filistinli İslami Cihad grubunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nden attığı bir roketin menziline ulaşmakta başarısız olup kısa mesafedeki El-Ehli Baptist Hastanesine isabet ettiğini savunmuştu.

İsrail ordusu radar sistemlerine dayandığını öne sürdüğü bir harita grafiğinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roket güzergahlarını kanıtladığını iddia etmişti.

7 kilometre fark var

Ancak ordunun paylaştığı “telefon tapelerinde” hastanenin hemen yanında diye geçen mezarlık, haritada işaretli roket çıkış noktalarından oldukça uzakta.

Hastanenin hemen yakınındaki mezarlık ile haritada görünen roket çıkış noktaları arasında kilometrelerce mesafe var.

AA çelişkiyi İsrail ordusuna sordu

AA muhabiri, İsrail Ordu Sözcüsü Doron Spielman'a ordunun sunduğu grafik ve ses kayıtları arasındaki çelişkiyi sordu.

Söz konusu paylaşımı inceleyeceklerini aktaran Spielman, bunun olayı kamuya anlatmak için bir infografik olduğunu, değişmez olmadığını ve konuyla ilgili dönüş yapacaklarını dile getirdi.

Spielman, infografiği hazırlayan bir kişinin bu bilgiyi unutmuş olmasının mümkün olabileceğini dile getirerek hastane saldırısının "İslami Cihad'ın düzenlediğinden ve Hamas'ın da medya kampanyasını yürüttüğünden kesinlikle emin olduklarını" savundu.