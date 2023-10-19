İzmir depremi sonrası Naci Görür'den yeni açıklama

İzmir'de yaşanan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi

Abone ol

İzmir'de yaşanan 4.2 büyüklüğündeki deprem ile alakalı Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi. Kentin büyük bölümünde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar genelinde olumsuz bir durum yaşandığı belirtildi.

İzmir'de yaşanan deprem sonrası X hesabından bir mesaj paylaşan Naci Görür,

“Yakacık-Bayındır/İzmir’de 4,3 deprem oldu. Deprem Küçük Menderes Grabeni içerisinde ve grabenin kuzey kanadında. Bu bölge biliyorsunuz N-S geriliyor. Zaman zaman bu büyüklükte depremler oluyor. Geçmiş olsun, sevgiyle” ifadelerini kullandı.