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İzmir depremi sonrası Naci Görür'den yeni açıklama

İzmir depremi sonrası Naci Görür'den yeni açıklama

İzmir'de yaşanan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi

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İzmir'de yaşanan  4.2 büyüklüğündeki deprem ile alakalı Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi. Kentin büyük bölümünde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar genelinde olumsuz bir durum yaşandığı belirtildi.

İzmir'de yaşanan deprem sonrası X hesabından bir mesaj paylaşan Naci Görür,

“Yakacık-Bayındır/İzmir’de 4,3 deprem oldu. Deprem Küçük Menderes Grabeni içerisinde ve grabenin kuzey kanadında. Bu bölge biliyorsunuz N-S geriliyor. Zaman zaman bu büyüklükte depremler oluyor. Geçmiş olsun, sevgiyle” ifadelerini kullandı.

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