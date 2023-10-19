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MEB, ortak sınav tarihlerini güncelledi! İşte yeni sınav takvimi iki hafta sürecek

MEB, ortak sınav tarihlerini güncelledi! İşte yeni sınav takvimi iki hafta sürecek

MEB, ortak sınav haftası tarihlerinde güncellemeye gitti. Yeni sınav takviminde birinci sınavlar 30 Ekim- 10 Kasım arasında olacak. İkinci sınav tarihleri değişmezken alınan kararın gerekçesinde, "Okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi" ifadesi yer aldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim dönemi başında aldığı 'ortak sınav' kararını uygulamaya koymuştu.

Bakanlığın yeni eğitim öğretim yılı başında açıkladığı ilk takvime göre, 1 dönemin 1. sınavları Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının ilk haftası aralığında yapılacaktı.

Sınav tarihleri

Bakanlıktan illere gönderilen yeni yazıya göre 1. sınavlar 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 2. sınav tarihleri ise değişmedi.

Öğrenciler, 1. dönemin ikinci sınavlarına 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında girecek. Yazıda, kararın okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla "ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması" başlıyor.

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