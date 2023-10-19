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1 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviye! Altın hız kesmiyor İslam Memiş'ten bomba gram altın tahmini

1 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviye! Altın hız kesmiyor İslam Memiş'ten bomba gram altın tahmini

Altın fiyatları yatırımcısının odağında. Uzun süredir düşüş eğiliminde olan altında toplanma başladı. Yatırımcılar altın ne kadar olacak, yükseliş sürecek mi diye merak ediyor.

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Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü  1.753 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 1.757 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.890 liradan, cumhuriyet altını 11.800 liradan satılıyor.

En yüksek seviyeyi test etti

Altının ons fiyatı dün 1.962 dolarla 1 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından günü yüzde 1,3 artışla 1.948 dolardan tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,2 yükselişle 1.951 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların yarattığı belirsizliklerin emtia fiyatlarının üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydederek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için yaptığı değerlendirmede, fiyatın 1600 TL'nin üzerinde seyretmesi durumunda 1800 TL'ye kadar bir yükseliş potansiyeli olduğunu belirtti. Eğer bu seviye korunursa, 2000 TL'ye kadar çıkış yaşanabileceğini vurgulayan Memiş, piyasanın şu anda savaşın potansiyel etkilerini fiyatlamaya çalıştığını ifade etti.

Uzman İslam Memiş, tahminlerine devam ederek yıl sonu hedeflerini paylaştı. Dolar ve altının yükselmeye devam edeceğini belirten Memiş, Dolar/TL kurunun 29,70 seviyesinde, altının gram fiyatının ise 1.880 TL olabileceğini öngördü.

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