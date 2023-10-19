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Milli motosikletçiler 3 ülkede piste çıkacak

Milli motosikletçiler 3 ülkede piste çıkacak

Milli motosikletçiler hafta sonu Avustralya, Hırvatistan ve Bulgaristan'da yarışacak.

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Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 16. ayağında Avustralya'da piste çıkacak.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda Avustralya Grand Prix'si 20-22 Ekim'de Phillip Island Pisti'nde yapılacak.

Red Bull KTM Ajo takımıyla şampiyonada ilk üçü hedefleyen ve yarın serbest antrenmanlarda yer alacak milli sporcu, 21 Ekim Cumartesi günü ise sıralama yarışında en iyi zamanı yapmaya çalışacak. Sezonun 21 turluk 16. ana yarışı ise 22 Ekim Pazar günü TSİ 03.00'da başlayacak.

Hırvatistan ve Bulgaristan’da 15 milli sporcu yarışacak

Güney ve Orta Avrupa bölgelerinin uluslararası motosiklet yarış serisi olan Alpe Adria Pist Şampiyonası ve Avrupa Supersport 300 Kupası'nın final ayağı da 20-22 Ekim'de Hırvatistan'da düzenlenecek.

Grobnik Pisti'ndeki şampiyonaya Türkiye'den Turgut Durukan, Mert Konuk ve Hüseyin Karakaya katılacak.

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası'nın son ayak yarışı ise 21-22 Ekim'de Bulgaristan'da yapılacak.

Sevlievo Pisti'nde düzenlenecek şampiyonada Burak Arlı, Osman Arlı, Cem Haliloğlu, Efe Hıd, Kerem Yılmaz, Emin Hıd, Ata Kuzu, Mustafa Çetin, Uluç Taşöz, Eray Esentürk, Metin Esentürk ve Rüzgar Bulutlu mücadele edecek.

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