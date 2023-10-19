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Samsun’da metrekareye 57,7 kilo yağış düştü!

Samsun’da metrekareye 57,7 kilo yağış düştü!

Samsun’un Yakakent ilçesinde son 24 saatte metrekareye 57,7 kilo yağış düştü.

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Son günlerde yağmurlu havanın etkisi altında olan Samsun’da sağanak sabah saatlerine kadar devam etti. Samsun’da son 24 saatte en çok yağış metrekareye 57,7 kilo ile Yakakent ilçesine düştü. Yakakent’i 42 kilo Alaçam ce 41,2 kilo ile Bafra takip etti. Ayrıca merkez ilçelerden Atakum 32,1 kilo, İlkadım 27,4 kilo, Canik 24,5 kilo ve Tekkeköy de 22,2 kilo yağış aldı. Meteoroloji, yağışların bölgeden uzaklaşacağı ve pastırma yazı sıcaklarının etkili olacağını bildirdi.

Samsun’da pastırma yazı sıcakları

Öte yandan ülke genelinde etkili olacak pastırma yazı sıcakları Samsun’da da etkisini gösterecek. 20 Ekim Cuma gününden itibaren gündüz sıcaklıkları 7 derece birden artarak 24 dereceye kadar yükselecek. Bir süredir mont ile dolaşan Samsunlular, bir sonraki hafta başına kadar yazdan kalma günler yaşamaya devam edecek.

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