Komşusunun otomobilini çalan kadın, yakıt alırken yakalandı!

Adana’da komşusuna ait otomobili, çilingir çağırıp "kendi aracım" diyerek anahtarı kopyalatarak çalan kadın, yakıt alırken yakalanıp tutuklandı.

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Olay 14 Ekim Cumartesi günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Gülşen G.(35), komşusu olan Mamut Kürşat E.'nin(32) otomobilini ilginç bir yöntem ile çaldı. Gülşen G., aracı çalmak için anahtarcı çağırdı. Kadın aracın kelebek camını kırıp “Anahtarı içeride unuttum sandım, ondan kırdım” diyerek anahtarcıyı kandırdı. Anahtarcı otomobilin anahtarını kopyaladı ve Gülşen G.’ye teslim etti. Ardından Gülşen G. aracı alarak uzaklaştı.

Araç sahibi Mahmut Kürşat E. otoparka indiğinde otomobilini görmeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye asayiş şube müdürlüğüne bağlı oto hırsızlı büro amirliği ekipleri sevk edildi. Polisler kameraları izlediğinde aracın çalındığını tespit etti. Kadının çaldığı 01 APR 549 plakalı otomobilin akaryakıt istasyonunda olduğu tespit etti.

“Araca yakıt alırken yakalandı”

Aracın yakıtı bitince Gülşen G., Seyhan ilçesine bağlı Mücahitler Caddesi’nde bir akaryakıt istasyonuna girdi. Bu sırada takipte olan oto hırsızlık polisleri istasyonda kadını gözaltına aldı. Gülşen G. emniyetteki ifadesinde "Aracı satın aldım, parası internetten gönderdim" diyerek kendisini savundu

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, araç sahibine teslim edildi.