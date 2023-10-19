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9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın İstanbul'da başlayacak

9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın İstanbul'da başlayacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na, 21 ülkeden davetli katılacak.

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Türkiye'nin öncülüğünde, ilki 2014 yılında yapılan Türk Tıp Dünyası Kurultayı, dünyanın farklı ülkelerinde bilimsel çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanlarını buluşturmaya devam ediyor.

İstanbul'da, 20-22 Ekim tarihlerinde, Hilton İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlenecek kurultayın bu yılki teması, "Sağlıkta Yapay Zeka" olarak belirlendi.

Kurultaya, Arnavutluk, Azerbaycan, Çad, Gambiya, Gürcistan, Irak, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Kuzey Makedonya, Kuveyt, Küba, Libya, Mısır, Namibya, Özbekistan, Sierra Leone, Somali, Türkmenistan, Venezuela ve Yemen'den bakan, bakan yardımcıları ile üst düzey bürokratların yanı sıra yurt dışında alanında uzman bilim insanları, bünyesinde "Teknokent" barındıran üniversitelerin rektörleri, yurt içinden bilim insanları ile öğrenciler katılacak.

Kurultayda, geleneksel hale gelen "TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" de sahiplerine teslim edilecek.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın kurultayın açılış konuşmasını yapması bekleniyor.

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