Ticaret Bakanlığı harekete geçti! 11 milyon 693 bin 933 TL idari para cezası uygulandı

Ticaret Bakanlığı, gramaj hilesi ile yapılan gizli zamlara, 'inanç istismarı' ve 'bebek suyu' gibi mevzuata uygun olmayan reklamlara toplamda 11 milyon 693 bin 933 TL idari para cezası uyguladı..

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Ticaret Bakanlığı, gramaj hilesi ile yapılan gizli zamlara, 'inanç istismarı' ve 'bebek suyu' gibi mevzuata uygun olmayan reklamlara toplamda 11 milyon 693 bin 933 TL idari para cezası uyguladı.

Ayrıntılar gelecek...