Kemal Kılıçdaroğlu İzmir ve Balıkesir belediye başkan adaylarını açıkladı! Tunç Soyer'le devam...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin İzmir ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını açıkladı. İzmir'de Tunç Soyer'le devam edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, İzmir için ismi geçen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer’i yerel seçimlerde İzmir’de yeniden aday göstereceklerini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 18 Ekim Çarşamba günü İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ve yönetim kurulu üyeleri Münir Sirhan Özen, Semiha Güneş, Ali Talak, Ali Kara ve Mehmet Selim Tan ile görüştü.

Ahmet Akın Balıkesir adayımız...

İz Gazete’nin haberine göre Kılıçdaroğlu İZSİAD heyetine, “Ahmet Akın’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağına dair söylentiler nereden çıkıyor?” diye sordu. Kılıçdaroğlu daha sonra Ahmet Akın’ı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday göstereceklerini söyledi.

İzmir adayımız Tunç Soyer...

İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt da Kılıçdaroğlu’na İzmir adaylarının kim olduğunu sorunda “Peki İzmir adayınız kim?” diye sordu. Kılıçdaroğlu da “Tunç Soyer elbette adayımızdır” cevabını verdi.

Soyer de görevine devam etmek istiyor

Tunç Soyer, daha önce yaptığı açıklamalarda görevine devam etmek istediğini defalarca dile getirmiş ve Ahmet Akın'ın İzmir adaylığına "İzmir'li ithal adaya oy vermez" diye karşı çıkmıştı.