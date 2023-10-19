Elektriğe artık para ödemeyecekler, kendi elektriklerini üretecekler!

Bolu'da Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi çerçevesinde 3 aileye 42 bin lirası hibe olmak üzere toplamda 210 bin lira kredi verildi. Çatılarına güneş enerjisi panelleri takılan evler, kendi elektriğini kendisi üretecek.

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Bolu’nun Tarakçı köyünde, ORKÖY ve GES projeleri çerçevesinde yeni bir adım atıldı. Orman köylüsü olan 3 aileye Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi çerçevesinde 42 bin lirası hibe olmak üzere toplamda 210 bin lira kredi verildi. Çatılarına güneş enerjisi panelleri takılan evler, kendi elektriğini kendisi üretecek. Panel takılan aileler elektriğe artık para ödemeyecek.

GES projesi kredisi kullanan vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda ürettikleri fazla elektriği satarak, ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.