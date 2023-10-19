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Diyarbakır’da uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı!

Diyarbakır’da uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı!

Diyarbakır’da yayık makinası içerisinde zulalanmış 35 kilo kubar esrar, kargoyla İstanbul’a gönderildiği sırada jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.

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Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığınca, yapılan titiz çalışmalar neticesinde, İstanbul’a gönderilmek istenen ayran yapma makinaları içerisine zulalanmış şekilde 35 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, olayla ilgili olarak ele geçirilen malzemelerin muhafaza altına alındığı, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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