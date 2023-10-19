İsrail vahşeti! Gazze'de hava saldırısına uğrayan evde 7'si çocuk 9 kişi öldü

İsrail hava saldırısında dün gece işgal altındaki Gazze'de bir evin isabet aldığı ve 7'si çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Abone ol
Türkiye merkezli Filistinli İletişimciler ve Medya Derneği (FİMED), işgal altındaki Gazze’deki Han Yunus kenti yakınlarındaki bir evin İsrail hava saldırısında isabet aldığını ve olayda 7'si çocuk 9 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yaşamını yitiren 6 çocuğun görüntüsünü paylaşan FİMED’in dün gece yaptığı açıklamada “Az önce Gazze’deki Han Yunus kentinin güneyinde bulunan El-Bakri ailesinin evine işgalci İsrail güçlerince düzenlenen bombalı saldırıda 7’si çocuk 9 Filistinli şehit edildi” denildi.