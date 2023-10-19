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İsrail vahşeti! Gazze'de hava saldırısına uğrayan evde 7'si çocuk 9 kişi öldü

İsrail vahşeti! Gazze'de hava saldırısına uğrayan evde 7'si çocuk 9 kişi öldü

İsrail hava saldırısında dün gece işgal altındaki Gazze'de bir evin isabet aldığı ve 7'si çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Türkiye merkezli Filistinli İletişimciler ve Medya Derneği (FİMED), işgal altındaki Gazze’deki Han Yunus kenti yakınlarındaki bir evin İsrail hava saldırısında isabet aldığını ve olayda 7'si çocuk 9 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yaşamını yitiren 6 çocuğun görüntüsünü paylaşan FİMED’in dün gece yaptığı açıklamada “Az önce Gazze’deki Han Yunus kentinin güneyinde bulunan El-Bakri ailesinin evine işgalci İsrail güçlerince düzenlenen bombalı saldırıda 7’si çocuk 9 Filistinli şehit edildi” denildi.

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