BIST 7.929
DOLAR 28,00
EURO 29,62
ALTIN 1.756,13
HABER /  GÜNCEL

KKTC'de Gazze için üç günlük milli yas ilan edildi

KKTC'de Gazze için üç günlük milli yas ilan edildi

KKTC yönetimi, İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırı nedeniyle ülke genelinde üç günlük ulusal yas ilan etti. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Abone ol

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre KKTC Bakanlar Kurulu, 17 Ekim 2023 tarihinde Filistin'in Gazze şehrinde sivillere yönelik hastaneye gerçekleştirilen saldırılar sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle, 19 Ekim 2023 tarihinden 21 Ekim 2023 gün batımına kadar KKTC'de ulusal yas ilan edilmesi kararı aldı.

Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Adliyesi'nde rüşvet iddiaları! Adalet Bakanı Tunç açıkladı 3 müfettiş inceliyor...
İstanbul Adliyesi'nde rüşvet iddiaları! Adalet Bakanı Tunç açıkladı 3 müfettiş inceliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı belli oldu
Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara tezkere SMS'i! Kabul etmiyorum protesto ediyorum
Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara tezkere SMS'i! Kabul etmiyorum protesto ediyorum
Diyarbakır’da uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı!
Diyarbakır’da uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı!
Elektriğe artık para ödemeyecekler, kendi elektriklerini üretecekler!
Elektriğe artık para ödemeyecekler, kendi elektriklerini üretecekler!
Burdur’da kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu!
Burdur’da kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu!
Kemal Kılıçdaroğlu İzmir ve Balıkesir belediye başkan adaylarını açıkladı! Tunç Soyer'le devam...
Kemal Kılıçdaroğlu İzmir ve Balıkesir belediye başkan adaylarını açıkladı! Tunç Soyer'le devam...
Yabancı askerlerin Türkiye'ye yerleşeceği iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yanıt
Yabancı askerlerin Türkiye'ye yerleşeceği iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yanıt
Şanlıurfa'da sokak köpekleri çocuğa saldırdı! Bisikletin demiri çocuğun kasığına saplandı!
Şanlıurfa'da sokak köpekleri çocuğa saldırdı! Bisikletin demiri çocuğun kasığına saplandı!
Samsun’da metrekareye 57,7 kilo yağış düştü!
Samsun’da metrekareye 57,7 kilo yağış düştü!
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı!
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı!
Komşusunun otomobilini çalan kadın, yakıt alırken yakalandı!
Komşusunun otomobilini çalan kadın, yakıt alırken yakalandı!