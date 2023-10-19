KKTC'de Gazze için üç günlük milli yas ilan edildi

KKTC yönetimi, İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırı nedeniyle ülke genelinde üç günlük ulusal yas ilan etti. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre KKTC Bakanlar Kurulu, 17 Ekim 2023 tarihinde Filistin'in Gazze şehrinde sivillere yönelik hastaneye gerçekleştirilen saldırılar sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle, 19 Ekim 2023 tarihinden 21 Ekim 2023 gün batımına kadar KKTC'de ulusal yas ilan edilmesi kararı aldı.

Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.