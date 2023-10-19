Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 43 bin lira zam geldi. Maaşı ara zamla birlikte bu yılın Temmuz ayında 101 bin liradan 140 bin liraya çıkan Erdoğan, 2024 yılında da 183 bin lira alacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM'ye gönderilen 2024 yılı bütçe yasa teklifiyle, Cumhurbaşkanı'nın yıllık brüt maaş ödeneği 2 milyon 196 bin liraya çıkarıldı. Buna göre Erdoğan'ın aylık brüt maaşı da 43 bin lira daha artırılarak 140 bin liradan 1 Ocak 2024 itibariyle 183 bin liraya yükseldi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre bu yılın başında Erdoğan'ın yıllık brüt maaş ödeneğine zam yapılmamış ve 1 milyon 209 bin lirayla 2022 yılıyla aynı tutulmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı maaşı eski Meclis başkanları, başbakanlar ve eşlerinin maaşını da belirli oranlarla etkilediği için seçimlerden sonra çıkarılan ek bütçeyle yüzde 40 oranında artırıldı. Böylece temmuz ayında Cumhurbaşkanı maaşı 101 bin liradan 140 bin liraya çıktı.

Sezer ve Gül'e de zam

Yeni zamla birlikte 2024 yılında eski Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ile Abdullah Gül'ün maaşı da yüzde 30.7 oranında artarak 73 bin 200 lira olacak. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın maaşı ise yeni yılda 55 bin liraya yükselecek.

Eski Meclis başkanları, başbakanlar ve milletvekili emeklileri ise yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı maaşı yerine memur maaş katsayısına endekslenmişti. Onların maaşı da yeni katsayı ile birlikte zam görecek.