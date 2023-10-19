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İsrailli komutandan "Gazze'nin çevresindeki şehirleri korumada başarısız olduk" itirafı

İsrailli komutandan "Gazze'nin çevresindeki şehirleri korumada başarısız olduk" itirafı

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanı Rafi Milo, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının saldırısına maruz kalan Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail şehirlerini korumada başarısız olduklarını söyledi.

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İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan haberde İç Cephe Komutanı Milo'nun sözlerine yer verildi.

Milo, Gazze'de hayatın değiştiğini kanıtlayana ve kamuoyunu Gazze'nin çevresindeki bölgelerin güvenli olduğuna inandırana kadar bölgedeki İsraillileri evlerine döndüremeyeceklerini kaydetti.

"Savaşın amacı, Hamas'ın Gazze'de askeri veya siyasi hakimiyetinin olmamasını sağlamak." diyen Milo, 7 Ekim'de yaşananlara ilişkin "Gazze'nin çevresindeki şehirleri korumada başarısız olduk." itirafında bulundu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 69 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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