BIST 7.948
DOLAR 28,00
EURO 29,64
ALTIN 1.755,28
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adıyaman İl Özel İdaresinin kurduğu GES 9 milyon TL kazandıracak

Adıyaman İl Özel İdaresinin kurduğu GES 9 milyon TL kazandıracak

Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından kurulan Güneş Enerji Santrali (GES), yılda yaklaşık 9 milyon liralık gelir getirecek.

Abone ol

Merkeze bağlı Kayacık köyünde yaklaşık 25 dönümlük alan üzerine kurulan 2 bin 400 adet panelle aylık 750 bin liralık enerji geliri elde edilecek.

Elde edilen gelir, mahsuplaşma yöntemiyle İl Özel İdaresine bağlı parke üretim tesisi, asfalt tesisi, Beşpınar Mesire Alanı'ndaki elektrik giderlerini karşılayacak.

Adıyaman Valisi Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, GES'in İl Özel İdaresinin kaynaklarıyla kurulduğunu söyledi.

Tesisin yıllık 1 milyon 800 bin kilovat elektrik üreteceğini, şu anda üretime başladıklarını dile getiren Varol, "Tesisin bize aylık 750 bin liralık getirisi var. Özel İdaremizin enerji giderlerinde 750 bin liralık bir tasarrufta bulunuyoruz. Bunu yıla vurduğumuzda yaklaşık 9 milyon liralık tasarruf yapıyor. Bu da tesisin yaklaşık 3 yılda kendisini amorti edeceği anlamına geliyor." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kayseri'de "Erciyes-2023 Tatbikatı" tamamlandı
Kayseri'de "Erciyes-2023 Tatbikatı" tamamlandı
Gelecek Partili vekil Sema Silkin Ün'den skandal paylaşım!
Gelecek Partili vekil Sema Silkin Ün'den skandal paylaşım!
Hamas çatışmadan kaçan filistinleri infaz etti denilen görüntülerin aslı belli oldu
Hamas çatışmadan kaçan filistinleri infaz etti denilen görüntülerin aslı belli oldu
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu
TCDD yolcu taşıma kurallarını değiştirdi
TCDD yolcu taşıma kurallarını değiştirdi
İsrailli komutandan 'Gazze'nin çevresindeki şehirleri korumada başarısız olduk' itirafı
İsrailli komutandan 'Gazze'nin çevresindeki şehirleri korumada başarısız olduk' itirafı
BM'den korkutan açıklama! 'Gazze’de sağlık sistemi çöktü'
BM'den korkutan açıklama! 'Gazze’de sağlık sistemi çöktü'
İsrail vahşeti! Gazze'de hava saldırısına uğrayan evde 7'si çocuk 9 kişi öldü
İsrail vahşeti! Gazze'de hava saldırısına uğrayan evde 7'si çocuk 9 kişi öldü
21 kişi hayatını kaybetmişti! Firari ortak da yakalandı
21 kişi hayatını kaybetmişti! Firari ortak da yakalandı
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov'dan Filistin meselesine kalıcı çözüm önerisi
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov'dan Filistin meselesine kalıcı çözüm önerisi
KKTC'de Gazze için üç günlük milli yas ilan edildi
KKTC'de Gazze için üç günlük milli yas ilan edildi