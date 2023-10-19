Adıyaman İl Özel İdaresinin kurduğu GES 9 milyon TL kazandıracak

Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından kurulan Güneş Enerji Santrali (GES), yılda yaklaşık 9 milyon liralık gelir getirecek.

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Merkeze bağlı Kayacık köyünde yaklaşık 25 dönümlük alan üzerine kurulan 2 bin 400 adet panelle aylık 750 bin liralık enerji geliri elde edilecek.

Elde edilen gelir, mahsuplaşma yöntemiyle İl Özel İdaresine bağlı parke üretim tesisi, asfalt tesisi, Beşpınar Mesire Alanı'ndaki elektrik giderlerini karşılayacak.

Adıyaman Valisi Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, GES'in İl Özel İdaresinin kaynaklarıyla kurulduğunu söyledi.

Tesisin yıllık 1 milyon 800 bin kilovat elektrik üreteceğini, şu anda üretime başladıklarını dile getiren Varol, "Tesisin bize aylık 750 bin liralık getirisi var. Özel İdaremizin enerji giderlerinde 750 bin liralık bir tasarrufta bulunuyoruz. Bunu yıla vurduğumuzda yaklaşık 9 milyon liralık tasarruf yapıyor. Bu da tesisin yaklaşık 3 yılda kendisini amorti edeceği anlamına geliyor." dedi.