Netanyahu'nun Sözcüsü: "Mısır üzerinden Gazze'ye yardımlar yakında başlayacak"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Mısır üzerinden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların "yakında başlayacağını" açıkladı.

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Gendelman, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın yanı sıra Netanyahu hükümetinin Gazze'ye yönelik planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları sonrasında,Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt, gıda malzemeleri ve ilaç girişini engelleyen İsrail, Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılmak istenen yardımları bombalamış ve tekrar bombalama tehdidinde bulunmuştu.

"Mısır üzerinden Gazze'ye yardımlar yakında başlayacak." diyen Gendelman, insani yardımların ne zaman ulaşmaya başlayacağı konusunda ise bilgi vermedi.

İsrail'in "Mısır üzerinden Gazze'ye gelecek yardımlara karşı olmadığını" savunan Gendelman, İsrail'in "yardımların Hamas tarafından ele geçirilmemesinden emin olmak istediğini" ifade etti.

Gendelman, İsrail'in Hamas'ı yok etmeye yönelik askeri çabalarının zaman alacağının farkında olduğuna dikkati çekerek, "Yine de uzun bir savaşa hazırız." diye konuştu.

"Hamas'ın kısa bir süre sonra benzer saldırılara başlamasını sağlayacak kısmi ve geçici bir çözüme ulaşmak mümkün değil." diyen Gendelman, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze-İsrail sınırının her iki tarafında da güvenliğin ve istikrarın sağlanması için Hamas sorununun ortadan kaldırılması konusunda köklü, gerçekçi ve kalıcı bir çözüme ihtiyacımız var."

Gendelman, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkenin Hamas'a karşı savaşta İsrail'in yanında olduklarını söyledi.

Savaş sonrası Gazze planlarına dair Gendelman, "Açıkça Hamas'ın olmayacağını söyleyebilirim. Gazze'de bundan sonra barışçı ve terörist olmayan bir yönetim olmalı." dedi.

İsrail'in Gazze'de "terör örgütünün varlığını" kabul etmeyeceğini kaydeden Gendelman, "Medeni dünya DEAŞ'ı nasıl yok ettiyse, Hamas da öyle yok edilecek." diye konuştu.