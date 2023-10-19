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HABER /  DÜNYA

4 havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
4 havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşatıldı

 Fransa'da 4 havalimanının bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

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Fransız BFMTV kanalının haberine göre, ülkenin Bordo, Nant, Lille, Montpellier kentlerindeki havalimanları bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

Polis, Montpellier Havalimanı'na intikal ederken bomba imha ekipleri havalimanında aramalar gerçekleştiriyor.

Lille Havalimanı'nda yerel saatle 10.30’da yaklaşık 300 yolcu tahliye edilirken, 12.00 sularında bu havalimanındaki faaliyetler kademeli olarak tekrar başladı.

Dün de ülkedeki 6 havalimanı bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilmiş ancak ihbarların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

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