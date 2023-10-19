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Ankara'da çiftlik evinde çatışma çıktı! İki kardeşten acı haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da çiftlik evinde çatışma çıktı! İki kardeşten acı haber

ANKARA'nın Mamak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, çiftlik evinde, Gökhan Ethem Centilmen, Fazlı Centilmen, L.G, K.F, O.K. ve Y.B. arasında tartışma çıktı.

Evdeki 6 kişi arasındaki tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü, abi kardeş oldukları belirtilen Gökhan Ethem Centilmen ve Fazlı Centilmen ile L.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gökhan Ethem Centilmen ile Fazlı Centilmen kurtarılamadı.

Tedavisi devam eden L.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili K.F. ve O.K. gözaltına alınırken Y.B'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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