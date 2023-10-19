İngiltere Başbakanı Sunak Tel Aviv'de: İsrail ile dayanışma içindeyiz

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak bugün İsrail'e destek amacıyla Tel Aviv'e gitti. Burada İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşen Sunak, ülkesinin İsrail ile dayanışma içinde olduğunu aktardı. İkili Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve rehineler konusunu da görüştü.

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Resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail’e gelen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre, Sunak, İsrail'e yaptığı ziyarette, Herzog'la görüştü ve ülkesinin İsrail'le dayanışma içinde olduğunu aktardı.

Başbakan Sunak ve Cumhurbaşkanı Herzog, Gazze'de acı çeken sıradan Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılmasının önemi konusunda mutabık kaldı.

Dün İsrail'in Gazze'ye yardım girişini durdurmayacağını açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Sunak, önemli gıda, su ve ilaç yardımlarının ulaştırılması konusunda daha fazla ilerleme kaydedilebileceğine dair samimi ümidini ifade etti.

Sunak, rehin alınanların aileleri dahil saldırılara maruz kalan İngiliz vatandaşlarına İsrail'in sağladığı destekten dolayı Herzog'a şükranlarını sundu.

Liderler, rehinelerin serbest bırakılması için yorulmaksızın çalışmaya devam etme konusunda mutabakat sağladı.

Bölgede şiddetin daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerektiğini vurgulayan Sunak ve Herzog'un, bu amaçla birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırı sonucu destek amacıyla İsrail'e gitti. Sunak'ın İsrail ve Gazze'de yaşanan can kaybı nedeniyle taziyelerini ileteceği ve bölgedeki çatışmaların daha da tırmanmaması konusunda uyarıda bulunacağı ifade edildi.

Sunak, ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Her sivil ölümü bir trajedidir. Hamas'ın korkunç terör eylemi sonrasında çok sayıda insan hayatını kaybetti" dedi.

Sunak ayrıca Salı günü Gazze'de hastanede meydana gelen ve 500'e yakın Filistinlinin ölümüne yol açan saldırının, dünya çapındaki liderlerin çatışmanın daha da tehlikeli bir şekilde tırmanmasını önlemek için bir araya gelmelerine yönelik bir dönüm noktası olması gerektiğini söyledi ve İngiltere'nin 'doğru noktada' olacağına söz verdi.