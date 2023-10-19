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Deutsche Bahn, Arriva'yı ABD'li I Squared Capital'e satacak!

Deutsche Bahn, Arriva'yı ABD'li I Squared Capital'e satacak!

Alman kamu demir yolu şirketi Deutsche Bahn (DB), Avrupa'daki toplu taşıma iştiraki Arriva'yı ABD merkezli altyapı yatırımcısı I Squared Capital'e satmak üzere anlaşıldığını bildirdi.

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DB'den yapılan açıklamada, I Squared Capital'in İngiltere, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Macaristan, İtalya, Polonya, Slovakya, Slovenya ve İspanya'da toplu taşıma hizmetleri veren Arriva'yı almayı kabul ettiği aktarıldı.

Açıklamada, satın almanın finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. Söz konusu satış anlaşmasının gerekli onaylar alındıktan sonra gelecek yıl tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan açıklamada, DB'nin Arriva'yı, Almanya'da demir yolu taşımacılığında ek büyüme ve kaynaklarını ana işine odaklayabilmek için sattığı belirtildi.

Deutsche Bahn, İngiltere merkezli Arriva'yı 2010'da satın almıştı.

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