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Ankara'da 5 erkek 1 kız kavga etti! Alperen Ocakları eski yöneticisi ve kardeşi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da 5 erkek 1 kız kavga etti! Alperen Ocakları eski yöneticisi ve kardeşi öldü

ANKARA'nın Mamak ilçesinde bir çiftlik evinde 5'i erkek biri kız 6 kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Gökhan Ethem Centilmen ve Fazlı Centilmen kardeşler hayatını kaybetti. Centilmen kardeşlerin Alperen Ocakları üyesi olduğu ve Gökhan Ethem Centilmen'in Alperen Ocakları eski yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

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Ankara'da bağ evinde çıkan kavgada iki kardeş öldürüldü. Ankara Mamak’a bağlı Kusunlar Mahallesi’ndeki çiftlik evinde, toplanan Gökhan Ethem Centilmen, Fazlı Centilmen, Levent G., Kübra F., Osman K. ve Yasin B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Evin içinde 6 kişi silahla çatıştı

Tartışma bir süre sonra evdeki 6 kişi arasında silahlı çatışmaya dönüştü, abi kardeş oldukları belirtilen Gökhan Ethem Centilmen ve Fazlı Centilmen ile Levent G. yaralandı.

Fazlı ve Gökhan Ethem Centilmen kardeşler

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gökhan Ethem Centilmen ile Fazlı Centilmen kurtarılamadı.

Yaralı ismin hayati tehlikesi var!

Tedavisi devam eden L.G’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili Kübra F. ve Osman K. gözaltına alınırken Yasin B.’nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara'da kafe işletmeciliği yapıyorlarmış

Ankara’da cafe işleten Centilmen kardeşlerin Alperen Ocakları üyesi olduğu ve Gökhan Ethem Centilmen’in geçmiş dönemde Alperen Ocakları’nda yöneticilik yaptığı da öğrenildi.

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