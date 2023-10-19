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Gazze'de enkazlar kazıldıkça altından bebek cesetleri çıkıyor! Ölü sayısı artıyor

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Gazze'de enkazlar kazıldıkça altından bebek cesetleri çıkıyor! Ölü sayısı artıyor

İSRAİL'in Gazze'ye yönelik saldırıları 13. gününde de tüm hızıyla sürüyor. Dünya canlı yayında İsrail'in imza attığı soykırımı izliyor ABD ve İngiltere başta olmak üzere bazı ülkeler de İsrail'e soykırım için tam destek veriyor. Gazze'de vurulan evlerin enkazlarından ise adeta bebek cesetleri fışkırıyor. Gazze'de katledilen sivillerin sayısı 3 bin 785'i aştı.

Gazze'de enkazlar kazıldıkça altından bebek cesetleri çıkıyor! Ölü sayısı artıyor

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Bugün iki hastanenin yakını ile bir okul ve ekmek kuyruğunda ekmek almayı bekleyen siviller vuruldu. 

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Gazze'de enkazlar kazıldıkça altından bebek cesetleri çıkıyor! Ölü sayısı artıyor

7 Ekim'de başlayan savaşın 13'üncü gününde Gazze'nin Refah kentine düzenlenen saldırı sonucu, enkaz altında kalan Filistinlilerin cansız bedenleri ambulanslarla hastane morglarına sevk edildi.

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Gazze'de enkazlar kazıldıkça altından bebek cesetleri çıkıyor! Ölü sayısı artıyor

Aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu hayatını kaybetmiş Filistinlileri enkaz altından çıkarmak için ekipler çalışmalarını sürdürürken cenaze sahibi aileler gördükleri karşısında feryat etti.

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Gazze'de enkazlar kazıldıkça altından bebek cesetleri çıkıyor! Ölü sayısı artıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 1524'ü çocuk, 3 bin 785 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

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