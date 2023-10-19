KYK yurdunda öğrencilere verilen yemeğin içinden çıkanlar mide bulandırdı

ISPARTA'da üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda mide bulunduran görüntüler kayda geçti. İddiaya göre öğrencilere verilen yemeğin içinden böcek ve kurt çıktı. Ayrıca kantinde satılan sandviçin içinde ise eldiven parçalarının olduğu görüldü.

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Isparta Mihri Hatun Kız öğrenci Yurdunda öğrencilere verilen yemekten böcek ve kurtçuk, kantinden aldıkları sandviçin içinde ise eldiven parçaları çıktığı öne sürüldü.

Mide bulandıran görüntüleri paylaşan, mutfak ve kantinin temizlik kurallarında uzak olduğunu söyleyen öğrenciler durumun sistematik hale geldiğini dile getirdi.

Öğrencilerin isyanına kulak veren ve konuyu verdiği önergeyle TBMM'ye taşıyan CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, “Hiç kimsenin öğrencilere eziyet etmesine izin vermeyiz. Devletin görevi burada kalan öğrencilere, temiz ve düzenli yemek sağlamaktır” dedi.

"Sağlıklı eğitim koşulları gençlerin hakkı"

Konuyu meclis gündemine taşıyarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yanıtlanması soru önergesi veren CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, “Isparta Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdunda hijyen ve insani koşullara aykırı olan bu tablonun sonlandırılması ve öğrencilerin çağdaş ve temiz koşullarda beslenme hakkının iade edilmesi için ne zaman harekete geçilecektir? Hiç kimsenin öğrencilere eziyet etmesine izin vermeyiz. Öğrencilerin böyle bir manzara karşısında isyan etmeleri en doğul haklarıdır. ‘Sizi yurttan atarız, başka yerlere göndeririz' şeklinde ki tehditler yanlıştır. Develin görevi burada kalan öğrencilere, temiz ve düzenli yemek sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

"Son 5 yılda bu yurtlar kaç defa denetlendi?"

CHP'li Halıcı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a şu soruları yöneltti:

– Isparta Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdunda hijyen ve insani koşullara aykırı olan bu tablonun sonlandırılması ve öğrencilerin çağdaş ve temiz koşullarda beslenme hakkının iade edilmesi için ne zaman harekete geçilecektir?

– Gıdaların ve mutfağın hijyen kurallarına uymamasının sorumlusu kim ya da kimlerdir? Bahsi geçen kişilerle ilgili idari süreç başlatılacak mıdır?

– Isparta Mihri Hatun Kız öğrenci Yurdu en son ne zaman, ne şekillerde ve kimler tarafından denetlenmiştir? Bu denetimlerin sonuçları nedir?

– Konuyla ilgili olarak tarafınıza veya ilgili kamu birimlerine gelen şikayet sayısı kaçtır? Bu şikayetler nasıl değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır?

– Isparta'da bulunan yurt sayısı kaçtır? Bunların yatak kapasitesi nedir? Bunların kaçı özel kaçı Bakanlığa bağlıdır? Son beş yılda bu yurtlar kaç defa, hangi tarihlerde ve kimler tarafından denetlenmiştir? Bu denetimler sonucunda kaç olumlu, kaç olumsuz rapor düzenlenmiştir?

– Ocak 2020 ila Ekim 2023 tarihleri arasında geçen sürede; Türkiye'de yapılan yurt denetim sayısı kaçtır? Bu denetimlerde hijyen kuralına aykırı kaç vaka tespit edilmiştir? Bunlar hangi yurtlarda yaşanmıştır? Bunların sonucunda hangi idari işlemler ve düzeltmeler yapılmıştır?