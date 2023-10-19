Gazze'de Filistinli yazar eşi ve çocukları evinde İsrail bombardımanında öldü

Filistinli yazar Abdullah Al Akkad, İsrail'n hedef aldığı Gazze'de, Han Yunus'un merkezindeki evine atılan bomba sebebiyle eşi ve çocuklarıyla hayatını kaybetti.

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Al Akkad ailesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yazar ve ailesinin cenaze namazı bilgileri daha sonra açıklanacak.

İsrail'in Filistinlilerin Gazze'nin güneyine göç etmesi uyarısını reddeden Filistinli yazar, Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, "Bugünden sonra yerinden edilme yok. Bedeli ne olursa olsun mahallelerinde kalma sözü veren binlerce Al-Shati ve Al-Jalaa kampı gençliğine selamlar. Onların sloganı Bugünden sonrası göç değil, cihat ve samimi bir niyet var." ifadelerini kullanmıştı.