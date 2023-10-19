Fatih'te dehşet! Tartıştığı İETT şoförüne baltayla saldırdı

İstanbul Fatih'te İETT otobüsü şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Trafik ışıklarında aracın şoförü, otobüs şoförüne baltayla saldırdı ve şoförü elinden yaraladı.

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İddialara göre, Başakşehir-Taksim seferini yapan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü Abdullah Kanşıray ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Işıklarda duran hafif ticari aracın sürücüsü aracından inerek Kanşıray'a saldırdı. Otobüs şoförü de karşılık verince, karşı taraf aracında bulunan baltayı aldı. Baltalı saldırıda Kanşıray elinden yaralandı.

Otobüsteki yolcuların müdahalesiyle kavga son bulurken hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Kanşıray ise seferini yaralı şekilde tamamladı.

İETT şoförü Kanşıray, seferin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Daha sonra polise giderek saldırgandan şikayetçi oldu.