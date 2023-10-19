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HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti, kuruluş yıl dönümü programını "Gazze" nedeniyle erteledi

İYİ Parti, kuruluş yıl dönümü programını "Gazze" nedeniyle erteledi

İyi Parti'nin 6. Kuruluş Yıl Dönümü programı, Gazze’de yaşanan katliam ve Milli Yas sebebiyle ertelendi.

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İyi Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü, Ankara Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Kürşat Zorlu, 21 Ekim 2023 Cumartesi gerçekleştirecekleri 6. Kuruluş Yıl Dönümü programını, Gazze’de yaşanan katliam ve Milli Yas sebebiyle 28 Ekim 2023 Cumartesi gününe erteledi.

Zorlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şöyle:

“21 Ekim 2023 Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız 6. Kuruluş Yıl Dönümü programımız, Gazze’de yaşanan katliam ve Milli Yas sebebiyle 28 Ekim 2023 Cumartesi günü yapılacaktır.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı ve yeni yüzyılında Milli Yükseliş'in coşku ve kararlılığını hep birlikte göstereceğimiz 28 Ekim Cumartesi günü, Ankara Atatürk Spor Salonu’nda Saat 11.00’da buluşmak üzere tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Saygılarımızla.”

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