Sinan Ateş cinayetinde biri komiser 2 gözaltı! Hem Sinan Ateş'in adresini vermiş hem de cinayeti soruşturmuş

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında Ankara Başsavcılığı’nın talimatıyla, biri komiser olmak üzere 2 kişi bu sabah gözaltına alındı. Gözaltına alınan komiser M.E.A’nın, cinayetten sonra tetikçiyi kaçırdığı iddia edilen eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’a, “Ateş’in ev adresi, anlık konum bilgileri, sık gittiği yerler ile kullandığı araçların marka, model ve plakaları” gibi bilgileri sızdırdığı belirlendi.

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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme. Ankara Başsavcılığı’nın talimatıyla, biri komiser olmak üzere iki kişi, bu sabah gözaltına alındı. T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, gözaltı kararı ise dosyanın emniyet ayağında yaşanan yeni bir skandalı ortaya çıkardı.

Komiser hem adresi vermiş hem de...

Gözaltına alınan komiser M.E.A.’nın, cinayetten sonra tetikçiyi kaçırdığı iddia edilen eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’a, “Ateş’in ev adresi, anlık konum bilgileri, sık gittiği yerler ile kullandığı araçların marka, model ve plakaları” gibi bilgileri sistemden sorgulayarak sızdırdığı belirlendi.

Cinayet soruşturmasında aktif rol almış

Buna karşın M.E.A.’nın Ateş cinayeti soruşturmasında aktif olarak rol aldığı anlaşıldı. M.E.A.’nın dosyada aktif olarak görev aldığı sürede dışarıya bilgi sızdırıp sızdırmadığı ve delil karartıp karartmadığı da araştırılıyor.

Bilgiler toplandı, tetikçiye ulaştırıldı

Öte yandan M.E.A. ile birlikte gözaltına alınan diğer kişiye de benzer suçlamalar yöneltildiği öğrenildi. Söz konusu kişinin de Ateş’in kişisel bilgilerini bir şekilde elde ederek Demirbaş’a bildirdiği, Demirbaş’ın da bu kişilerden aldığı bilgiyi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep üzerinden tetikçiye ulaştırdığı öne sürülüyor.

Soruşturmada daha önce tetikçiyi İstanbul’dan Ankara’ya getirdikleri ortaya çıkan iki polis tutuklanmıştı.