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Pakistan'da yasa dışı bulunan 48 binden fazla Afgan ülkesine döndü

Pakistan'da yasa dışı bulunan 48 binden fazla Afgan ülkesine döndü

Pakistan'da yasa dışı bulunan yabancıların 1 Kasım'a kadar ülkeyi gönüllü şekilde terk etmelerine yönelik kararın ardından 48 binden fazla Afganistan vatandaşı ülkelerine döndü.

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Radio Pakistan'daki habere göre, Pakistan'da yasa dışı bulunan Afgan ailelerin gözaltı veya başka bir sonuçla karşı karşıya kalmadan ülkenin çeşitli şehirlerden sınır bölgelerine doğru yolculuğu sürüyor.

Yetkililer, son 24 saatte 3 bin 76 Afgan'ın Pakistan'dan ayrıldığını ve şu ana kadar 48 bin 508 Afganistan vatandaşının ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Pakistan'daki geçici hükümetin İçişleri Bakanı Sarfaraz Bugti, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkede yasa dışı yaşayan yabancıların Pakistan'ı gönüllü terk etmeleri için 1 Kasım'a kadar süre verildiğini belirtmiş, bu tarihten sonra bu kapsama giren tüm yabancıların sınır dışı edileceğini söylemişti.

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