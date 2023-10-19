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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Avustralya'daki araştırmacılar, evrenin kaynağına ilişkin 'en kapsamlı görüşü' ortaya koydu

Avustralya'daki araştırmacılar, evrenin kaynağına ilişkin 'en kapsamlı görüşü' ortaya koydu

Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesinden (ANU) araştırmacılar, evrenin kaynağına ilişkin "en kapsamlı görüşe" ulaştıklarını açıkladı.

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ANU'nun internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, araştırmanın yazarlarından Charley Lineweaver, evrendeki tüm nesnelerin kaynağını anlama hedefiyle bu çalışmayı yaptıklarını ifade etti.

Lineweaver, "Evren, 13,8 milyar yıl önce büyük patlama ile başladığında protonlar, atomlar, insanlar, gezegenler, yıldızlar veya galaksiler gibi hiçbir nesne yoktu. Şimdi, evren bu nesnelerle dolu." dedi.

Charley Lineweaver, büyük patlama sonrası soğuyan evrenin yoğunlaşmasının, bu nesnelerin kaynağına ilişkin soruların "basit yanıtı" olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, evrenin, belirli kütlesi ve boyutu olan bir "instanton" olarak başlamış olabileceğini, yani evrenin "başlangıçta sonsuz olmama ihtimali olduğunu" ifade etti.

Evrenin kaynağına ilişkin çalışan araştırmacılar, üzerinde çalıştıkları senaryoların birinde, genişlemesi ve soğuması sonucu evrenin ısısını ve yoğunluğunu, ikincisinde de evrendeki tüm nesnelerin kütlesini ve boyutunu ortaya koydu.

Araştırmanın sonucunda, evrenin kaynağına ilişkin "en kapsamlı görüşün" ortaya koyulduğu kaydedildi.

Araştırma, "The American Journal of Physics" adlı dergide yayımlandı.

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