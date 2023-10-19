BIST 7.795
DOLAR 28,00
EURO 29,69
ALTIN 1.757,43
HABER /  SPOR

UEFA, İsrail ile ilgili kararını duyurdu!

UEFA, İsrail ile ilgili kararını duyurdu!

UEFA İcra Komitesi, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de hiçbir UEFA maçının oynanmamasına karar verdi.

Abone ol

UEFA İcra Komitesi, tüm İsrail topraklarındaki mevcut emniyet ve güvenlik durumunun kapsamlı değerlendirmesi sonrasında, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de hiçbir UEFA maçının oynanmamasına karar verdi.

İsrail kulüpleri Maccabi Haifa ve Maccabi Tel-Aviv'den de kendi sahalarındaki müsabakalar için ülkelerinin toprakları dışında, geçerli tüm UEFA düzenlemelerine uygun stadyumlar önermeleri talep edildi.

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda 26 Ekim Perşembe günü oynanması gereken Villarreal - Maccabi Haifa mücadelesi 6 Aralık Çarşamba gününe, UEFA Avrupa Konferans Ligi B Grubu'nda daha önce 26 Ekim Perşembe günü oynanacağı açıklanan Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk karşılaşması da 25 Kasım Cumartesi gününe ertelendi.

Bunların yanında mevcut durum nedeniyle Maccabi Haifa Genç Takımı ise UEFA Gençlik Ligi'nden çekildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gazze'de enkazlar kazıldıkça altından bebek cesetleri çıkıyor! Ölü sayısı artıyor
Foto Galeri Gazze'de enkazlar kazıldıkça altından bebek cesetleri çıkıyor! Ölü sayısı artıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den Mısır'a çağrı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den Mısır'a çağrı
Van'da yolcu minibüsü devrildi: 2'si ağır 14 yaralı
Van'da yolcu minibüsü devrildi: 2'si ağır 14 yaralı
Filenin Sultanları'nın yeni 'Vargas'ı Aleksia Karutasu ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
Filenin Sultanları'nın yeni 'Vargas'ı Aleksia Karutasu ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
TUS 2. dönem ve STS Tıp Doktorluğu sonuçları açıklandı!
TUS 2. dönem ve STS Tıp Doktorluğu sonuçları açıklandı!
İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly Türkiye'ye geliyor
İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly Türkiye'ye geliyor
Kırşehir'de boş arazide bebek cesedi bulundu
Kırşehir'de boş arazide bebek cesedi bulundu
Ordu-Giresun Havalimanı, 12 gün uçak trafiğine kapatılacak
Ordu-Giresun Havalimanı, 12 gün uçak trafiğine kapatılacak
Avustralya'daki araştırmacılar, evrenin kaynağına ilişkin 'en kapsamlı görüşü' ortaya koydu
Avustralya'daki araştırmacılar, evrenin kaynağına ilişkin 'en kapsamlı görüşü' ortaya koydu
İsrail hastane ve okuldan sonra ekmek kuyruğundaki sivilleri vurdu! Gazze katliamında 13. gün canlı yayın
İsrail hastane ve okuldan sonra ekmek kuyruğundaki sivilleri vurdu! Gazze katliamında 13. gün canlı yayın
Safran çiçek açmaya başladı! Kilosu 250 bin lira!
Safran çiçek açmaya başladı! Kilosu 250 bin lira!
Gazze'de Filistinli yazar eşi ve çocukları evinde İsrail bombardımanında öldü
Gazze'de Filistinli yazar eşi ve çocukları evinde İsrail bombardımanında öldü
Fatih'te dehşet! Tartıştığı İETT şoförüne baltayla saldırdı
Fatih'te dehşet! Tartıştığı İETT şoförüne baltayla saldırdı