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Kırşehir'de boş arazide bebek cesedi bulundu

Kırşehir'de boş arazide bebek cesedi bulundu

KIRŞEHİR'de boş arazide yayılan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşların ihbarıyla araştırma yapan ekipler, bebek cesediyle karşılaştı. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, yaklaşık 120 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu 2 şüpheliyi yakaladı.

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Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çevrede bulunan vatandaşlar, bölgede artan kötü koku nedeniyle yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri; boş arazide bebek cesediyle karşılaştı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Yaklaşık 120 saat kamera takibi yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Otopsi işlemleri tamamlanan talihsiz bebeğin cenazesi ise Bağbaşı Mahallesi'nde yer alan kimsesizler mezarlığına defnedildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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