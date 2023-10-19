BIST 7.851
DOLAR 28,00
EURO 29,67
ALTIN 1.757,31
HABER /  GÜNCEL

İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly Türkiye'ye geliyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly Türkiye'ye geliyor

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İsrail ve Filistin arasındaki savaşın bölgeye etkilerini görüşmek için Türkiye'ye geliyor. Cleverly daha sonra Mısır ve Katar'da da temaslarda bulunacak.

Abone ol

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın bugünkü İsrail ziyaretinden sonra İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin İsrail-Filistin savaşını görüşmek üzere üç ülkede kritik temaslarda bulunacağı bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Cleverly'nin üç gün sürecek Türkiye, Mısır ve Katar ziyaretlerinde, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye sıçramamasını ve olası barışçıl bir çözümü görüşeceği belirtildi.

Çatışmaların daha geniş bölgeye yayılma riskine işaret edilen açıklamada, "Bu ziyaret, bölgesel istikrarın korunması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani erişime izin verilmesi yönündeki uluslararası çabalar açısından hayati önem taşıyan ülkelere planlandı." denildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Cleverly, "Bu çatışmanın içine çekilmek ne İsrail'in, ne Filistin'in ne de daha geniş kapsamda Orta Doğu'nun çıkarınadır. İstikrarı sağlamak ve gerginliği azaltmak, Gazze'ye insani yardımların erişimini sağlamak ve rehinelerin serbest bırakılmasını gerçekleştirmek için birlikte çalışmak üzere bölgedeki etkili devletlerden mevkidaşlarımla bir araya geleceğim" ifadelerini kullandı.

Cleverly'nin 7 Ekim'de çatışmaların başladığı günden bu yana konuya ilişkin yaptığı temaslara da yer verilen açıklamada, bu süreçte 20 ülkeden Dışişleri Bakanıyla görüşmeler yaptığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca İngiltere'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarını artırdığına da yer verilirken, Cleverly'nin geçen hafta İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdiği de hatırlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırşehir'de boş arazide bebek cesedi bulundu
Kırşehir'de boş arazide bebek cesedi bulundu
Ordu-Giresun Havalimanı, 12 gün uçak trafiğine kapatılacak
Ordu-Giresun Havalimanı, 12 gün uçak trafiğine kapatılacak
Avustralya'daki araştırmacılar, evrenin kaynağına ilişkin 'en kapsamlı görüşü' ortaya koydu
Avustralya'daki araştırmacılar, evrenin kaynağına ilişkin 'en kapsamlı görüşü' ortaya koydu
İsrail hastane ve okuldan sonra ekmek kuyruğundaki sivilleri vurdu! Gazze katliamında 13. gün canlı yayın
İsrail hastane ve okuldan sonra ekmek kuyruğundaki sivilleri vurdu! Gazze katliamında 13. gün canlı yayın
Safran çiçek açmaya başladı! Kilosu 250 bin lira!
Safran çiçek açmaya başladı! Kilosu 250 bin lira!
Gazze'de Filistinli yazar eşi ve çocukları evinde İsrail bombardımanında öldü
Gazze'de Filistinli yazar eşi ve çocukları evinde İsrail bombardımanında öldü
Fatih'te dehşet! Tartıştığı İETT şoförüne baltayla saldırdı
Fatih'te dehşet! Tartıştığı İETT şoförüne baltayla saldırdı
Pakistan'da yasa dışı bulunan 48 binden fazla Afgan ülkesine döndü
Pakistan'da yasa dışı bulunan 48 binden fazla Afgan ülkesine döndü
İYİ Parti, kuruluş yıl dönümü programını "Gazze" nedeniyle erteledi
İYİ Parti, kuruluş yıl dönümü programını "Gazze" nedeniyle erteledi
Yalova'da sahipsiz köpekler sürüye saldırdı! 10 koyun telef oldu!
Yalova'da sahipsiz köpekler sürüye saldırdı! 10 koyun telef oldu!
Gazze'de hastaneler hizmet dışı kaldı! Yeni açıklama yapıldı
Gazze'de hastaneler hizmet dışı kaldı! Yeni açıklama yapıldı
Merkez Bankası rezervleri 1 haftada 1 milyar 615 milyon dolar arttı
Merkez Bankası rezervleri 1 haftada 1 milyar 615 milyon dolar arttı