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Gazze'de yaklaşık 700 kişi Türkiye'ye tahliye için bekliyor! 322'si Türkiye, 104'ü KKTC vatandaşı

Gazze'de yaklaşık 700 kişi Türkiye'ye tahliye için bekliyor! 322'si Türkiye, 104'ü KKTC vatandaşı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Gazze Şeridi'nde Türkiye'ye tahliye için bekleyen yaklaşık 700 kişinin bulunduğunu bildirdi. Yıldız, "Gazze Şeridi'nde dün itibarıyla yaklaşık 700 kişi Türkiye'ye tahliye için beklemekteydi. Bunlardan 322'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 104'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı. 214 Türk vatandaşı yakını Filistinli, 55 kurum personelimiz var" dedi.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Gazze Şeridi'nde Türkiye'ye tahliye için bekleyen yaklaşık 700 kişinin bulunduğunu bildirdi. Yıldız, TBMM Dışişleri Komisyonunda "Türk Dış Politikası" konulu bir sunum yaptı. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara da değinen Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve kendilerinin de muhataplarıyla temaslar gerçekleştirdiğini söyledi.

Yıldız, 21 Ekim'de Mısır'da birçok ülkenin katılımıyla, devlet ve hükümet başkanları zirvesinde konunun ele alınacağını dile getirdi.

İlk yardımlar 13 Ekim'de ulaştı

Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne yönelik ayni yardımlarının ilk sevkiyatının Mısır'a 13 Ekim'de ulaştığını, peyderpey gitmeye devam ettiğini dile getiren Yıldız, bunların Mısır makamlarıyla işbirliği içinde muhafaza edildiğini, Refah Kapısı'ndan imkan verildiği ölçüde Gazze'ye ulaştırılacağını söyledi.

Gazze Şeridi'nde 700 kişi bekliyor

Yıldız, "Gazze Şeridi'nde dün itibarıyla yaklaşık 700 kişi Türkiye'ye tahliye için beklemekteydi. Bunlardan 322'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 104'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı. 214 Türk vatandaşı yakını Filistinli; bunların arasında evlilik, kuzen-yeğen gibi yakınlık olanlar var. 55 kurum personelimiz, Anadolu Ajansı, TRT ve Sağlık Bakanlığından personelimiz var." dedi.

Yaralıların tedavisi için 2 seçenekli plan

"Gazze'deki yaralıların ülkemizde veya bölgede kurulacak bir hastanede tedavisine yönelik hazırlıkları da yürütüyoruz" diyen Bakan Yardımcısı Yıldız, "Tabii bazı ülkelerin haklı olarak, yani Refah Sınırı'nın açılmasının İsrail'in Gazze'yi boşaltma planına hizmet edeceği yönünde endişeleri var. Bu nedenle şu anda Gazze'den geçişler ve insani yardımın ulaştırılması maalesef sorunlu durumda." bilgisini verdi.

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